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Финансы 06.01.2022 21:16

Банк Англии выпустит книгу по экономике под названием «Разве нельзя просто напечатать больше денег?»

Банк Англии анонсировал выход своей новой научно-популярной книги по экономике под названием "Can`t we just print more money?" ("Разве нельзя просто напечатать больше денег?").

Книга, публикуемая в партнерстве с Cornerstone Press, выйдет 19 мая 2022 года, говорится в сообщении британского ЦБ.

В книге Банка Англии рассматриваются десять вопросов от "Почему вся наша одежда сделана в Азии?" до "Что представляют собой деньги?" с уникальными примерами из реальной экономики.

Выпуск книги являются частью более масштабной работы британского ЦБ, направленной на улучшение понимания обществом экономики и роли Банка Англии в ней, отмечается в сообщении.

Средства от продажи книги ЦБ направит, в частности, на приобретение тысяч ее экземпляров для школьных библиотек и поддержку своей образовательной программы.

Авторами книги являются экономист Рупал Патель из управления финансовой стабильности Банка Англии, а также Джек Мининг, работающий в управлении главного экономиста ЦБ. Предисловие к ней написано главой Банка Англии Эндрю Бейли.

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