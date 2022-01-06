Суд в Киеве наложил арест на имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму.
Соответствующее определение суда было оглашено во время судебного заседания в четверг.
"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.
Судья, оглашающая определение во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые накладывается арест. Среди них, в частности, квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции Порошенко в ряде частных компаний.
"Определение подлежит немедленному исполнению следственным прокурором. Определение следственного судьи может быть оспорено... в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.
Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12:00 14 января.
Как сообщалось, 20 декабря Порошенко был уведомлен о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с "временно оккупированных территорий". В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение пятому президенту является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется на Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского". Сам нардеп заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.
Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
6 января Порошенко, который находится в командировке в ЕС, заявил, что вернется ав Украину 17 января.
Позже адвокат пятого президента Игорь Головань заявил о попытке грубого нарушения закона властями в связи с попыткой тайного рассмотрения ходатайства об аресте имущества пятого президента в Печерском районному суде города Киева.
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