В Казахстане выявлен омикрон

В столице Казахстана и Алматы обнаружена циркуляция штамма коронавируса "омикрон", сообщил Минздрав республики в четверг. "В столице провели секвенирование 96 положительных ПЦР-тестов на коронавирус, штамм омикрон обнаружен в семи тестах Алматы и в одном в столице", - сообщили в министерстве.

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