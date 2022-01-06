В Казахстане выявлен омикрон

В столице Казахстана и Алматы обнаружена циркуляция штамма коронавируса "омикрон", сообщил Минздрав республики в четверг.
"В столице провели секвенирование 96 положительных ПЦР-тестов на коронавирус, штамм омикрон обнаружен в семи тестах Алматы и в одном в столице", - сообщили в министерстве.
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