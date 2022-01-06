В Алматы захвачена телевышка Коктобе

В Алматы захвачена телевышка, сообщает казахстанский портал "Orda.kz". "Сообщается о захвате телевышки "Коктобе" в Алматы", - пишет издание.

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