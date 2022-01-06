Узбекистан отменил все ближайшие авиарейсы в Казахстан

Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейсы с 8 по 13 января рейсы в города Казахстана, сообщает в четверг пресс-служба перевозчика.
"АО Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов в Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау с 8 по 13 января 2022 года по техническим причинам в аэропортах назначения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отменены рейсы из Ташкента в Нур-Султан, а также из Ташкента и Самарканда в Алма-Ату, из Нукуса в Актобе и Ургенча в Актау.
Как сообщалось, компания Uzbekistan Airways отменила 5 января рейс Ургенч-Актау и 6 января - Ташкент - Алма-Ата и Нукус - Актобе.
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