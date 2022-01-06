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Здравоохранение 06.01.2022 17:44

В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 584 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 619 тыс. 502, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 553 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 13 человек (накануне - 11). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 422.

От COVID-19 вылечились 603 тыс. 906 человек, в том числе 851 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 174 человека.

За сутки медики провели 12 тыс. 44 тестов на коронавирус против 9 тыс. 527 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 911 тыс. 227 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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