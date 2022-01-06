Комендатура Алматы сообщает об уничтожении террористов у здания полиции Алмалинского района

У здания управления полиции Алмалинского района Алматы уничтожены террористы, заявил официальный представитель коменданта Алматы.
"Террористы уничтожены возле здания управления полиции Алмалинского района Алматы",- сказал представитель коменданта СМИ.
Ранее сообщалось, что в Алматы и других регионах Казахстана продолжают орудовать банды мародеров, которые разрушают отделения банков, кафе, рестораны, магазины и крупные торговые дома.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.
5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.
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