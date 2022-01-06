Ситуацию в Казахстане обсудили президенты Киргизии и Турции

Президенты Киргизии и Турции Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Казахстане, сообщила пресс-служба киргизского лидера в четверг. "Лидеры стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе, в том числе, события, развивающиеся в Казахстане", - говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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