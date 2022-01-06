Президент Кыргызстана призвал парламент поддержать отправку миротворцев в Казахстан

Кыргызстан должен помочь Казахстану в кризисной ситуации, потому что является членом Организации Договора о коллективной безопасности, написал в четверг президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети.

В четверг парламент страны на внеочередном заседании за закрытыми дверями должен был обсудить ситуацию в соседнем Казахстане и отправку туда миротворцев в рамках ОДКБ. Однако, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. По данным пресс-службы парламента Кыргызстана, депутаты намерены провести внеочередное заседание в пятницу. Между тем у здания парламента в четверг около 20 протестующих митинговали против отправки киргизских миротворцев в Казахстан.

"Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир", - сказал Жапаров.

"В данное время Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов. Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянным членом ОДКБ", - заявил Жапаров.