Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0221 GBR   2.2995 TRY   0.1242

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 77.85 +0.86 Brent 80.80 +0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.01.2022 17:51

Президент Кыргызстана призвал парламент поддержать отправку миротворцев в Казахстан

Кыргызстан должен помочь Казахстану в кризисной ситуации, потому что является членом Организации Договора о коллективной безопасности, написал в четверг президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети.

В четверг парламент страны на внеочередном заседании за закрытыми дверями должен был обсудить ситуацию в соседнем Казахстане и отправку туда миротворцев в рамках ОДКБ. Однако, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. По данным пресс-службы парламента Кыргызстана, депутаты намерены провести внеочередное заседание в пятницу. Между тем у здания парламента в четверг около 20 протестующих митинговали против отправки киргизских миротворцев в Казахстан.

"Уважаемые депутаты, прошу вас не выступать против. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир", - сказал Жапаров.

"В данное время Казахстану не хватает сил безопасности для защиты многих стратегических государственных объектов. Они попросили нас о помощи. Мы должны помочь, потому что являемся постоянным членом ОДКБ", - заявил Жапаров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]