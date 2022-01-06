После Казахстана надо быть готовыми и к другим событиям, заявляет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдавать Казахстан нельзя, это будет подарок Западу, сравнимый с Украиной.

"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Потому что это будет такой подарок, ну, как Украина для Америки, НАТО - так и там. Хочу, чтобы вы правильно поняли, почему принято решение о вводе белорусских миротворческих сил", - сказал Лукашенко на совещании в Минске в четверг. Фрагмент совещания опубликован близким к президентской пресс-службе телеграм-каналом "Пул Первого".

"Я вас в деталях предупреждал о том, что будет. Вот оно и происходит. Это еще даже не середина. Что нас ждет, мы во многом не знаем, но должны быть готовы ко всему. Такая парадоксальная ситуация: должны быть готовы ко всему, чего сами порой не понимаем, не знаем", - заявил Лукашенко.

Август 2020 года (когда в Белоруссии прошли президентские выборы - ИФ) нас многому научил, констатировал Лукашенко.