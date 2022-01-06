Лукашенко сообщил, что ночью отслеживал с Путиным ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг в Минске сообщил, что минувшей ночью отслеживал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Казахстане. Фрагмент совещания опубликован близким к президентской пресс-службе телеграм-каналом "Пул Первого".

"Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз", - сказал Лукашенко.

"Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ", - отметил президент Белоруссии.

"То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым", - сказал Лукашенко.

"Не надо забывать все, что происходило на родине у моего друга Бакиева (экс-президента Киргизии - ИФ), и с ним тоже. Там же уже профессиональные солдаты революции есть, не одна тысяча. Они сидят до определенного момента, затем их задействуют, и из Афганистана подпирают, и из других стран. Но главное, все было скоординировано и спланировано во многих городах. А расстояния - тысячи километров", - продолжил Лукашенко.

"Тем не менее синхронно все произошло, спланировано было. Вмешательство извне, естественно, в плане координации", - отметил президент Белоруссии.

По его словам, главы ОДКБ вели диалог всю прошедшую ночь, поскольку при принятии решения о вводе миротворцев должен быть консенсус.

"Решение ночью приняли. Резервы создадим, если нужно будет, значит перебросим. Всю ночь шла подготовка миротворческих сил ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска. Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого, нужно технику перебросить и прочее", - отметил президент Белоруссии.

"Если в союзе - то союзом придется и действовать. Особенно в это горячее время", - констатировал Лукашенко.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.