Борис Джонсон не хочет принуждать британцев к вакцинации от COVID-19

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране должна оставаться добровольной.
"Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу", - приводят в четверг его слова британские СМИ.
При этом Джонсон констатировал, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса "выбрали путь принуждения".
В то же время, он жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.
Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".
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