Борис Джонсон не хочет принуждать британцев к вакцинации от COVID-19

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране должна оставаться добровольной.

"Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу", - приводят в четверг его слова британские СМИ.

При этом Джонсон констатировал, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса "выбрали путь принуждения".

В то же время, он жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.

Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".