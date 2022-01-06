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Здравоохранение 06.01.2022 21:02

Борис Джонсон не хочет принуждать британцев к вакцинации от COVID-19

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в стране должна оставаться добровольной.

"Я хочу, чтобы в нашей стране это делалось на добровольной основе. И мы и дальше будем следовать этому принципу", - приводят в четверг его слова британские СМИ.

При этом Джонсон констатировал, что другие страны в Европе при вакцинации от коронавируса "выбрали путь принуждения".

В то же время, он жестко раскритиковал движения противников вакцинации, обвинив их в распространении ложной информации.

Великобритания, как и многие другие страны Европы, в последние недели столкнулась с очередной волной коронавируса. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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