Российские миротворцы из сил ОДКБ прибывают на территорию Казахстана - Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило о прибытии подразделений основных сил российских миротворцев в Казахстан.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что идет переброска российского миротворческого контингента со штатной техникой.

"Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки "Чкаловский", Ивановского соединения ВДВ - на аэродром "Иваново-Северный", Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром "Ульяновск-Восточный", где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации", - проинформировали военные.

Ранее в секретариате ОДКБ сообщили, что передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - заявили в ОДКБ.

45-я отдельная бригада специального назначения является самой молодой воинской частью в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, ее формирование началось в феврале 1994 г.

Ульяновское соединение ВДВ - 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузова 2-й степени бригада. С 2013 года соединение входит в состав Сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.

Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение ранее выполняло задачи в Закавказье, Средней Азии, Абхазии, Чеченской республике, на территории бывшей Югославии, в операции по принуждению Грузии к миру.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.