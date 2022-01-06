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СНГ 06.01.2022 19:27

Белоруссия направила в Казахстан миротворческую роту ВДВ

Миротворческая рота 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций направлена в Казахстан, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в четверг.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств, Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент", - цитирует министра пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций", - заявил Хренин.

По информации министра, подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач, укомплектовано исключительно военнослужащими по контракту.

"Сегодня ночью данное подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где осуществлена погрузка на самолеты Российской Федерации. В данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач", - сообщил Хренин.

"По результатам состоявшегося разговора с министром обороны Республики Казахстан мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя. В свою очередь мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", - подытожил глава белорусского военного ведомства.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАЗАХСТАН, МИРОТВОРЦЫ


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