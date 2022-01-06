Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0221 GBR   2.2995 TRY   0.1242

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 77.85 +0.86 Brent 80.80 +0.80

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.01.2022 20:17

Ирак в декабре сохранил экспорт на уровне ноября

Ирак в декабре экспортировал 101,570 млн баррелей нефти, или 3,277 млн баррелей в сутки, что практически соответствует уровню ноября, пишет Iraq-Business news со ссылкой на иракское министерство нефти.

Выручка за месяц составила $7,037 млрд при средней цене $69,28 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ДЕКАБРЬ


Похожие новости


Иракский Курдистан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи Новое соглашение ОПЕК+ требует сторонней поддержки - министр нефти Ирака Страны ОПЕК+ рассмотрят продление сделки, но сроки еще обсуждаются - министр нефти Ирака Ирак наращивает экспорт нефти, продолжает попытки привлечь мировые компании для развития нефтедобычи на юге страны Ирак готов увеличить экспорт нефти сразу после согласования с ОПЕК - глава госкорпорации Ирак призывает производителей нефти не увеличивать добычу

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]