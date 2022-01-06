Ирак в декабре сохранил экспорт на уровне ноября

Ирак в декабре экспортировал 101,570 млн баррелей нефти, или 3,277 млн баррелей в сутки, что практически соответствует уровню ноября, пишет Iraq-Business news со ссылкой на иракское министерство нефти.

Выручка за месяц составила $7,037 млрд при средней цене $69,28 за баррель.