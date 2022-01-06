Президенты Узбекистана и Турции призвали к деэскалации ситуации в Казахстане

Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиеев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в четверг обсудили узбекско-турецкие отношения, ситуацию в Центральной Азии и обстановку в Казахстане, сообщили в пресс службе узбекистанского лидера.

"Лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-турецких отношений стратегического партнерства, а также вопросы дальнейшей активизации сотрудничества", - говорится сообщении.

По данным пресс-службы, состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии, в частности о складывающейся обстановке в Казахстане.

"Главы государств призвали к мирному урегулированию ситуации, подчеркнув важность недопущения насилия и эскалации", - отмечается в сообщении.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.