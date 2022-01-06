Эрдоган в разговоре с Токаевым выразил надежду на деэскалацию ситуации в Казахстане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил надежду на стабилизацию обстановки на казахстанской территории, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"В телефонном разговоре с Токаевым Эрдоган выразил надежду на скорейшее формирование нового правительства Казахстана и деэскалацию ситуации в стране", - пишет агентство.

Эрдоган заверил собеседника, что Анкара внимательно следит за событиями в Казахстане.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.