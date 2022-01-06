Нефть продолжает дорожать, Brent по-прежнему торгуется около $82 за баррель

Нефтяные котировки активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:12 в четверг составляет $81,93 за баррель, что на $1,13 (1,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,34 за баррель, что на $1,49 (1,91%) выше итогового значения предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для стабилизации ситуации и по просьбе властей Казахстана ОДКБ приняла решение направить в страну объединенные миротворческие силы.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. В стране введен режим чрезвычайного положения.

"Политическая ситуация в Казахстане становится все более напряженной, - говорится в комментарии аналитика Commerzbank Барбары Ландбрехт. - Между тем страна сейчас добывает 1,6 млн баррелей в сутки".

Кроме того, инвесторов тревожит резкое сокращение добычи в Ливии. Добыча рухнула примерно на 500 тыс. баррелей в сутки из-за беспорядков и поврежденного нефтепровода.