Кыргызстан готов оказать Казахстану помощь по линии ОДКБ - премьер

Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров обсудил с и.о премьер-министра Казахстана Алиханом Смаиловым ситуацию в Казахстане, сообщает в четверг пресс-служба киргизского правительства.

"Состоялся телефонный разговор главы кабмина Акылбека Жапарова с и.о. премьер-министра Казахстана Алиханом Смаиловым, в ходе которого обсудили общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в Казахстане", - сообщили в пресс-службе.

Жапаров также выразил готовность оказать всемерную поддержку братскому казахскому народу, в том числе в рамках обязательств по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

В свою очередь Смаилов выразил благодарность Кыргызстануза оказанную поддержку, отметив, что события, произошедшие в Казахстане, не воспрепятствуют дальнейшему развитию и укреплению киргизско-казахстанского стратегического партнерства.