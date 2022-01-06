Следующая неделя будет решающей для мира и безопасности в Европе - глава МИД Великобритании

Переговоры в сфере безопасности, которые будут проводиться на следующей неделе, станут решающими для Европы и мира, считает государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс.

"Следующая неделя будет решающей для мира и безопасности в Европе. Завтра я присоединюсь к внеочередной встрече министров иностранных дел стран НАТО. Диалог между США и Россией начинается в воскресенье, за ним следует Совет Россия-НАТО в среду и Постоянный совет ОБСЕ в четверг. Мы будем говорить на основе свободы, демократии и верховенства закона. Жизненно важно, чтобы НАТО объединилась в противодействии угрожающему поведению России", - передает заявление Трасс пресс-служба правительства Великобритании.

Она подчеркнула, что союзники должны объединиться для сдерживания России и её возвращения к выполнению международных обязательств, в том числе путем обеспечения энергетической независимости Европы от РФ.

"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Великобритания по-прежнему выступает против "Северного потока 2". Я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта. Мы приближаемся к решающему моменту. Единственный путь вперед - это деэскалация России и ее дипломатический путь", - отметила министр.

Трасс также напомнила, что Великобритания и партнеры готовят новый пакет санкций против РФ, включая меры, направленные против финансового сектора и физических лиц.

"В прошлом месяце я председательствовала на встрече министров иностранных дел G7 в Ливерпуле. Мы призвали Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои обязательства по прозрачности военной деятельности. Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на Украину повлечет огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России. Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая высокоэффективные меры, направленные против российского финансового сектора и физических лиц", - сказала она.

"Мы продолжим стоять вместе с нашими союзниками, непоколебимо поддерживая Украину и ее будущее как свободной и суверенной демократии", - заключила министр.

Трасс заявила во время выступления в парламенте Великобритании в четверг, что планирует посетить Киев с рабочим визитом в январе 2022 года.

"Я с нетерпением жду возможности посетить Киев позже в этом месяце", - сказала Трасс.