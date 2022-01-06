МВД Казахстана сообщило о взятии под контроль всех зданий государственных органов в Алматы - гостелеканал

Правоохранительные органы продолжают зачистку Алматы от террористов, все здания государственных органов находятся под контролем, сообщил в четверг гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД республики.

«В Алматы продолжается зачистка города от террористов, сообщает МВД. К этому часу освобождены акимат, резиденция президента, площадь Республики. Все здания государственных органов находятся под контролем», - сообщил гостелеканал.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Казахстан в обращении с просьбой о помощи назвал происходящее в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа», сообщили в пресс-службе ОДКБ.