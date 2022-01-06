Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.923 RUR   0.0221 GBR   2.2995 TRY   0.1242

Цена на нефть

05.01 $/bbl +/- WTI 77.85 +0.86 Brent 80.80 +0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.01.2022 22:25

Россия направила в состав контингента ОДКБ в Казахстан элитные подразделения - экс-начальник управления Минобороны РФ

Россия направила в состав миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан элитные части своих Вооруженных сил, сообщил «Интерфаксу» в четверг бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

«Это элитные части и, безусловно, это лучшие части наших Вооруженных сил, имеющие в своей истории боевой опыт, выполнение задач в различных «горячих точках». Это наши славные воинские соединения», - сказал Ивашов.

«Трудно сказать, почему ситуация потребовала отправки именно этих подразделений», - сообщил он.

При этом Ивашов сказал, что, судя по официальной информации, российские военнослужащие составят основу контингента ОДКБ в Казахстане, другие страны ограничатся отправкой небольших подразделений.

Вечером в четверг Минобороны РФ сообщило о прибытии в Казахстан первых подразделений российских миротворцев. По словам российских военных, в составе контингента ОДКБ в Казахстане будут действовать подразделения 45-ой бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ и Ивановской воздушно-десантной дивизии.

В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент перебрасывается в Казахстан со штатной техникой.

«Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ - на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром «Ульяновск-Восточный», где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации», - сообщили в Минобороны.

Отправка в Казахстан подразделений вооруженных сил стран ОДКБ и, в частности, российских десантников, не является вмешательством во внутренние дела страны, заявил «Интерфаксу» в четверг бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.

«Это не может быть вмешательством во внутренние дела Казахстана, поскольку есть решение ОДКБ. Президент Казахстана обратился за помощью из-за вооруженных банд, которые свирепствуют и хотят захватить власть», - сказал Шпак.

«Наши десантники там быстро наведут порядок. У нас колоссальный опыт. А эти банды не столь организованы, чтобы воевать с Воздушно-десантными войсками России», - сообщил бывший командующий.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа», сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ОДКБ, ЭКСПЕРТ


Похожие новости


В Белом доме заверяют, что не имеют отношения к беспорядкам в Казахстане Кризис в Казахстане случился из-за ошибок властей, считает глава комитета Госдумы РФ Калашников Заявление Токаева о председательстве в СБ Казахстана вызывает вопросы с правовой точки зрения - российский эксперт МИД РФ надеется на скорейшую нормализацию в Казахстане, призывает к диалогу Путин поздравил Казахстан с Днем независимости Путин и Токаев примут участие 30 сентября в заседании Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]