Россия направила в состав контингента ОДКБ в Казахстан элитные подразделения - экс-начальник управления Минобороны РФ

Россия направила в состав миротворческого контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан элитные части своих Вооруженных сил, сообщил «Интерфаксу» в четверг бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.
«Это элитные части и, безусловно, это лучшие части наших Вооруженных сил, имеющие в своей истории боевой опыт, выполнение задач в различных «горячих точках». Это наши славные воинские соединения», - сказал Ивашов.
«Трудно сказать, почему ситуация потребовала отправки именно этих подразделений», - сообщил он.
При этом Ивашов сказал, что, судя по официальной информации, российские военнослужащие составят основу контингента ОДКБ в Казахстане, другие страны ограничатся отправкой небольших подразделений.
Вечером в четверг Минобороны РФ сообщило о прибытии в Казахстан первых подразделений российских миротворцев. По словам российских военных, в составе контингента ОДКБ в Казахстане будут действовать подразделения 45-ой бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ и Ивановской воздушно-десантной дивизии.
В Минобороны РФ заявили, что российский миротворческий контингент перебрасывается в Казахстан со штатной техникой.
«Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш из пункта постоянной дислокации на аэродром погрузки «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ - на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром «Ульяновск-Восточный», где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации», - сообщили в Минобороны.
Отправка в Казахстан подразделений вооруженных сил стран ОДКБ и, в частности, российских десантников, не является вмешательством во внутренние дела страны, заявил «Интерфаксу» в четверг бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак.
«Это не может быть вмешательством во внутренние дела Казахстана, поскольку есть решение ОДКБ. Президент Казахстана обратился за помощью из-за вооруженных банд, которые свирепствуют и хотят захватить власть», - сказал Шпак.
«Наши десантники там быстро наведут порядок. У нас колоссальный опыт. А эти банды не столь организованы, чтобы воевать с Воздушно-десантными войсками России», - сообщил бывший командующий.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Казахстан в обращении в ОДКБ о помощи назвал происходящее в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа», сообщили в пресс-службе ОДКБ.
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