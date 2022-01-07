Коллективный иммунитет против COVID-19 в Китае практически достигнут - китайский эксперт

К настоящему моменту 86% китайского населения привиты от коронавирусной инфекции, с точки зрения теории можно считать, что страна достигла уровня коллективного иммунитета, заявил ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.

"По состоянию на 6 января текущего года 1 млрд 213 млн человек по всей стране завершили полный процесс вакцинации, и уровень иммунизации достиг 86%. Теоретически (цель коллективного иммунитета - ИФ) достигнута", - сказал он на мероприятии в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун.

Эксперт отметил, что в Китае зафиксирован самый низкий в мире уровень смертности от COVID-19.

Уровень распространения инфекции в Китае составляет 9,4 на 100 тыс. человек населения, уровень летальных исходов - 04 на 100 тыс.