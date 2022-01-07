В Афганистане 200 семей получили из Китая помощь

На севере Афганистана 200 семей получили гуманитарную помощь из Китая, сообщил пятницу в твиттере посол Китая в Афганистане Ван Юй.
"В провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, началось распределение гуманитарной помощи, прибывшей из Китая. Накануне 200 обездоленных семей получили пакеты с продовольствием, одеяла и теплую одежду", - говорится в сообщении.
Недавно Китай отправил в Афганистан партии гуманитарной помощи, включая продукты питания, вакцины от COVID-19 и зимнюю одежду.
Накануне назначенный захватившим Афганистан движением "Талибан" временный поверенный в делах движения в Пакистане Сардар Ахмад Шакиб на встрече с послом Китая в Пакистане Нонг Ронгом просил Китай увеличить гуманитарную помощь.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с увеличением гуманитарной помощи и взаимодействия с Афганистаном, расширением торговли между двумя странами, упрощением визовых и других льгот для афганских торговцев и ряд других вопросов", - сообщило посольство Афганистана в Исламабаде в твиттере.
Посольство также информирует, что в минувший четверг несколько торговцев в Карачи передали Генеральному консульству Афганистана более 85 тонн гуманитарной помощи - продукты питания и другие необходимые посылки, которые будут розданы нуждающимся семьям по прибытии в Афганистан.
"Посольство Афганистана от имени своего народа поблагодарило бизнесменов из Карачи за их гуманитарную помощь и ценные усилия по поддержке народа Афганистана", - говорится в сообщении.
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