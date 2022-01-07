Недвижимость Bank Standard вновь выставлена на аукцион, стартовая цена – 29 млн манатов

Фонд страхования вкладов (ADIF) 19 января проведет аукцион, на котором вновь планирует продать недвижимость ЗАО «Bank Standard», находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщалось ранее, фонд выставлял данную недвижимость на аукцион 22 декабря 2021 года, но аукцион был признан несостоявшимся.

«Повторный аукцион состоится в Бакинском аукционном центре. На продажу выставляется нежилая площадь в 9,241 тыс. кв. метров, расположенная в Насиминском районе Баку на улице Самеда Вургуна 18А. Стартовая цена объекта - 29 млн манатов», - подчеркнули в фонде.

Лицензия Bank Standard аннулирована с 1 октября 2016 года на основе обращения санатора банка (Azer-Turk Bank - ИФ) и нового менеджмента банка после консультаций с Министерством финансов и Центральным банком Азербайджана.

Проблемы банка были вызваны недочетами прежнего руководства в управлении и инвестиционно-кредитной политике.

На момент отзыва лицензии Bank Standard входил в пятерку ведущих банков Азербайджана.

Р.Ахмедов