Цена на азербайджанскую нефть впервые с октября 2021г превысила отметку в $85 за баррель

Цена на азербайджанскую легкую нефть марки "Azeri Light" на условиях поставки CIF, выросла на $1,35 - до $85,57 за баррель, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
"Азербайджанская нефть марки "Azeri LT CIF" подорожала на $1,35 или на 1,6%, составив $85,57 за баррель", - сказал источник.
Последний раз цена на азербайджанскую легкую нефть марки Azeri Light превышала $85 за баррель в октябре 2021 года.
При изменении цен на прочие сорта нефти меняется и стоимость азербайджанской легкой нефти. С учетом того, что Azeri Light относится к легким и низко сернистым сортам нефти, по отношению к Brent она продается с премией и стоит дороже.
Цена на Brent на момент закрытия торгов в четверг составила $81,99 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена в $55 за баррель.
Самая низкая цена на азербайджанскую нефть - $15,81 за баррель – была зафиксирована 21 апреля 2020 года, самая высокая - в июле 2008 года - $149,66.
В 2021 году средняя цена на азербайджанскую нефть марки «Azeri Light» на условиях поставки CIF в 2021 году составила $71,6 за баррель ($43,7 за баррель).
Нефть марки Azeri Light добывается в рамках контракта по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором доля SOCAR составляет 25%. Прибыльная нефть распределяется среди акционеров проекта в зависимости от их долевого участия в контракте.
На АЧГ приходится 2/3 нефти, добываемой в Азербайджане.
Н.Аббасова
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