Парламент Таджикистана дал согласие на использование Вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств

На совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана принято решение о даче согласия на использование Вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств республики, сообщило в пятницу Национальное информационное агентство "Ховар".

"Сегодня состоялось совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на котором был рассмотрен только один вопрос, и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Накануне в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым глава Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил готовность республики участвовать в миротворческой деятельности ОДКБ в Казахстане.

Пресс-служба таджикского лидера отметила, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

"Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, принимаемых руководством, по ее нормализации. Эмомали Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок", - говорилось в сообщении.

"Президент Таджикистана заявил о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами", - отмечается в документе.

Ранее МИД Таджикистана заявил о готовности республики принять участие в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану.