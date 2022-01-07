Парламент Таджикистана дал согласие на использование Вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств

На совместном заседании обеих палат парламента Таджикистана принято решение о даче согласия на использование Вооруженных сил за пределами страны для выполнения международных обязательств республики, сообщило в пятницу Национальное информационное агентство "Ховар".
"Сегодня состоялось совместное заседание Маджлиси милли (верхняя палата) и Маджлиси намояндагон (нижняя палата) Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на котором был рассмотрен только один вопрос, и дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
Накануне в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым глава Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил готовность республики участвовать в миротворческой деятельности ОДКБ в Казахстане.
Пресс-служба таджикского лидера отметила, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
"Глава Казахстана проинформировал своего таджикского коллегу о ситуации в стране и мерах, принимаемых руководством, по ее нормализации. Эмомали Рахмон поддержал усилия казахстанского руководства и выразил надежду, что путем диалога удастся восстановить стабильность и правопорядок", - говорилось в сообщении.
"Президент Таджикистана заявил о готовности республики участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ в соответствии со своими союзническими обязательствами", - отмечается в документе.
Ранее МИД Таджикистана заявил о готовности республики принять участие в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану.
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