Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ

Кыргызстан направит своих военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ, сообщил в пятницу журналистам депутат киргизского парламента Нуржигит Кадырбеков. "В ходе сегодняшнего заседания парламента принято решение об отправке в Казахстан киргизских военнослужащих", - сказал Кадырбеков.

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