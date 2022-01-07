Пилот выжил при крушении вертолета в Башкирии, двое пассажиров скончались - СК

Два пассажира погибли в результате крушения вертолета в Благовещенском районе Башкирии, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"В результате авиационной катастрофы командир воздушного судна с различными травмами доставлен в больницу, два пассажира скончались, вертолет получил значительные механические повреждения", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что частный вертолет потерпел крушение "в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Как сообщалось, частный вертолет Eurocopter AS 350 около 00:20 в четверг совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии.

На борту находились три человека - пилот и два пассажира. Двое погибли: один скончался на месте, второй - по дороге в больницу в карете скорой помощи. Пострадавший от госпитализации отказался.

По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка.

По факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).