Генсек ОДКБ обсудил с президентом Кыргызстанa обстановку в Казахстане после ввода туда миротворцев

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в пятницу провел телефонные переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан", - говорится в сообщении. Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившая после начала ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Основными задачами КМС ОДКБ в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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