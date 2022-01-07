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Происшествия 07.01.2022 11:49

Таможенники Нахчывана пресекли контрабанду более 47 кг опиума в Германию

Сотрудники Государственного таможенного комитета Нахчыванской автономной республики Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков в Европу.

«На КПП «Шахтахты» посредством рентгеновской установки был проинспектирован автомобиль DAF с государственным регистрационным номером 63AA657/63AA658, следовавший транзитом через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Турцию и далее в Германию. Во время таможенного досмотра в 6 креслах и в подлокотнике дивана обнаружено 26 пакетов. В пакетах был обнаружен опиум общим весом 47 кг 3760 граммов», - говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данному факту Следственный отдел ГТК Нахчыванской АР возбудил уголовное дело по статье 206.2 УК (контрабанда наркотических средств).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ОПИУМ, КОНТРАБАНДА


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