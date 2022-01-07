Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 07.01.2022 11:55

Аэропорт Алматы взят российскими миротворцами под контроль - Минобороны РФ

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Аламаты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал он.

"Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов", - сообщил Конашенков.

Как сообщалось, Россия направила в состав миротворческого контингента ОДКБ элитные части ВДВ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]