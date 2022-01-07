Аэропорт Алматы взят российскими миротворцами под контроль - Минобороны РФ

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Аламаты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал он.

"Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов", - сообщил Конашенков.

Как сообщалось, Россия направила в состав миротворческого контингента ОДКБ элитные части ВДВ.