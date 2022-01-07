Россия направила в качестве миротворцев в Казахстан десантников со специальной подготовкой и боевым опытом - Минобороны

Россия направила в состав контингента ОДКБ в Казахстан элитные части ВДВ с боевым опытом, сообщили российские военные. "В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ, и 31-й отдельной бригады ВДВ. Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

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