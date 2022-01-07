Руководить миротворцами ОДКБ в Казахстане будет командующий ВДВ РФ

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков будет руководить контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане, сообщили в Минобороны РФ. "Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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