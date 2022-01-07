Миротворцы ОКДБ будет действовать в Казахстане ограниченное время - Минобороны РФ

Россия и другие страны ОДКБ направляют миротворцев в Казахстан на ограниченный период, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы", - сказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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