Российских десантников в Казахстан перебрасывают 75 самолетами - Минобороны

Российские военные задействовали 75 самолетов для переброски десантников в состав контингента ОДКБ в Казахстан, сообщили в Минобороны РФ.

"Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан", - сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Элитные части Воздушно-десантных войск направлены в состав контингента ОДКБ в Казахстан.

Конашенков сообщил, что самолеты военно-транспортной авиации России также участвуют в переброске в Казахстан контингентов Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.