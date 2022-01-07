Вакцинация от COVID-19 внесена в Белоруссии в обязательный календарь прививок для детей

Минздрав Белоруссии внес вакцинацию от коронавируса в перечень обязательных профилактических прививок для детей 12-17 лет.

"Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям дополнен прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в возрасте от 12 до 17 лет", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве отметили, что вакцинация направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики заболеваемости детского населения COVID-19.