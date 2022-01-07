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СНГ 07.01.2022 15:28

Великобритания признает COVID-сертификаты Узбекистана

Сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Узбекистане, с 10 января будут признаваться в Великобритании, сообщает в пятницу МИД республики.

"С 10 января Великобритания официально признает сертификаты о вакцинации, выдаваемые в Узбекистане для выезжающих за рубеж", - говорится в сообщении.

По данным посольства Узбекистана в Лондоне, сертификат о вакцинации будет признан действительным, если его владелец не менее чем за 14 дней до прибытия в Великобританию прошел полный курс вакцинации одним из препаратов, признанных Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что признаются сертификаты о вакцинации следующими препаратами: Covaxin, Moderna, Janssen (одна доза), Novavax (Nuvaxovid и Covovax), Oxford/AstraZeneneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm Beijing, Sinovac-CoranaVac.

"Признание сертификата позволяет вакцинированным гражданам Узбекистана въезжать в Великобританию без предъявления ПЦР-теста на коронавирус и освобождает их от требования прохождения 10-дневного карантина", - отмечается в сообщении.

В 2021 году узбекские сертификаты вакцинации против COVID-19 признала Венгрия.

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