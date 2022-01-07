Пекин готов помогать Казахстану преодолевать трудности - МИД КНР

Китай готов сделать все возможное, чтобы помочь Казахстану преодолеть кризисную ситуацию, заявили в пятницу в МИД КНР. "Китай готов сделать все, что может, чтобы поддержать Казахстан и помочь стране преодолеть трудности", - пишет на своем сайте китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя МИД Китая Ван Вэньбиня.

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