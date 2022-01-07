Пять контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе закрыты - Погранслужба Киргизии

Пять из семи контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе закрыты, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
"Пять из семи контрольно-пропускных пунктов на киргизско-казахстанской границе закрыты", - сообщили в Погранслужбе.
По ее данным, с 7 января в одностороннем порядке казахстанская сторона в связи с неисправностью Единой информационной системы Казахстана временно приостановила пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Ак-Жол", "Ак-Тилек", "Каркыра-автодорожный". Ранее были закрыты КПП "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный".
В штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19 на киргизско-казахстанском участке госграницы, продолжают функционировать пункты "Чалдыбар - автодорожный" в Чуйской области и "Чон-Капка - автодорожный" в Таласской области.
При этом граждане Казахстана, находящиеся в Киргизии, могут выехать в Казахстан через пункты пропуска "Ак-Жол", "Ак-Тилек-автодорожный" и "Каркыра-автодорожный". Граждане Киргизии, находящиеся на территории Казахстана, могут вернуться только через пункты пропуска "Чалдыбар - автодорожный" и Чон-Капка - автодорожный".
"Обстановка на киргизско-казахстанском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не зафиксировано. Транзитный проезд граждан Киргизии и третьих стран через территорию Казахстана в страны назначения временно запрещен", - отметили в Погранслужбе.
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