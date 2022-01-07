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Британские военные помогают лечить пациентов с COVID-19 в больницах Лондона

Группа из 200 британских военнослужащих направлена в больницы Лондона, чтобы помогать медикам ухаживать за заразившимися коронавирусом COVID-19 пациентами, сообщает в пятницу The Guardian.

В эту группу включены 40 военных врачей. Остальные 160 военных будут выполнять задачи, для которых не требуется продвинутая медицинская подготовка.

Ожидается, что военнослужащие будут помогать в лондонских больницах до конца января.

В время предыдущих волн COVID-19 британские власти также направляли военных помогать в больницы, отмечает The Guardian.

Великобритания в настоящее время, как и многие другие страны Европы, ведет борьбу против штамма коронавируса "омикрон". В четверг в стране выявили около 180 тыс. случаев заражения COVID-19.

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