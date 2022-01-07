В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2021г обезврежено свыше 41,5 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов – глава ANAMA

В 2021 году на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов различными структурами страны в целом расчищено свыше 20 тыс. га территорий, заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«Работы по разминированию на освобожденных территориях осуществляются со стороны специалистов ANAMA, Минобороны, МЧС и Госпогранслужбы. Всего в 2021 году расчищено 20 165 га, обнаружено 41,503 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов», - сказал Сулейманов в интервью пресс-службе агентства.

Кроме этого, глава агентства отметил, что за прошлый год расчищено и передано для дальнейшей эксплуатации 1 981 га для сельскохозяйственных угодий, 1 373 га - для жилых массивов, 1 618 га - для проектов транспортной инфраструктуры, 586 га – для линий электропередач и 644 га - под прочие объекты.

Как ранее сообщалось, с 10 ноября 2020 года по 30 декабря 2021 года саперами ANAMA от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 6 тыс. 777 га. За этот период обнаружено и обезврежено 10 472 противопехотных мин, 4 775 противотанковых мин, а также 13 214 неразорвавшихся военных снарядов

Х.Насирзаде