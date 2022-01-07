Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0224 GBR   2.303 TRY   0.1227

Цена на нефть

06.01 $/bbl +/- WTI 79.46 +1.61 Brent 81.99 +1.19

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 07.01.2022 15:52

В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г планируется разминировать 40 тыс. га территорий – Сулейманов

В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022 году согласно плану мероприятий планируется разминировать территорию площадью 40 тыс. га, заявил председатель правления Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

«На долю ANAMA приходится территория в 20 тыс. га», - отметил Сулейманов в интервью пресс-службе агентства.

Он добавил, что возглавляемое им ведомство в настоящее время занимается подготовкой специалистов с участием иностранных экспертов, что положительно повлияет на эффективность разминирования на освобожденных территориях.

«Недавно между ANAMA и британской неправительственной организацией MAG (Mines Advisory Group) был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, новые супервайзеры агентства проведут 6-месячный теоретический и 6-месячный практический тренинг, поддержат процесс мониторинга и оценки. Также Минобороны Великобритании проведет для 15 подрывников агентства курсы «EOD level 3+». Сотрудники агентства получат дополнительные знания и навыки в области обезвреживания взрывоопасных предметов. Учения также охватят планирование, управление и выполнение взрывных работ», - подчеркнул Сулейманов.

В 2021 году на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов различными структурами страны в целом было расчищено свыше 20 тыс. га территорий.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ANAMA, КАРАБАХ, ПЛАНЫ


Похожие новости


В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2021г обезврежено свыше 41,5 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов – глава ANAMA В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено свыше 15,2 тыс. мин и около 13,2 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA Двое граждан Азербайджана погибли при подрыве на мине в Карабахе Азербайджан в Карабахе с ноября 2020г расчистил от мин и неразорвавшихся снарядов около 6 тыс. га ANAMA получит 10 карет скорой помощи для операций по разминированию в Карабахе В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г обезврежено около 14 тыс. мин и свыше 11 тыс. неразорвавшихся снарядов - ANAMA

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]