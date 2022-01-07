В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г планируется разминировать 40 тыс. га территорий – Сулейманов

В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022 году согласно плану мероприятий планируется разминировать территорию площадью 40 тыс. га, заявил председатель правления Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.
«На долю ANAMA приходится территория в 20 тыс. га», - отметил Сулейманов в интервью пресс-службе агентства.
Он добавил, что возглавляемое им ведомство в настоящее время занимается подготовкой специалистов с участием иностранных экспертов, что положительно повлияет на эффективность разминирования на освобожденных территориях.
«Недавно между ANAMA и британской неправительственной организацией MAG (Mines Advisory Group) был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, новые супервайзеры агентства проведут 6-месячный теоретический и 6-месячный практический тренинг, поддержат процесс мониторинга и оценки. Также Минобороны Великобритании проведет для 15 подрывников агентства курсы «EOD level 3+». Сотрудники агентства получат дополнительные знания и навыки в области обезвреживания взрывоопасных предметов. Учения также охватят планирование, управление и выполнение взрывных работ», - подчеркнул Сулейманов.
В 2021 году на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов различными структурами страны в целом было расчищено свыше 20 тыс. га территорий.
Э.Шафиев
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