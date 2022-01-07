Шесть членов ОПГ во главе с криминальным авторитетом задержаны в Алматы - МВД

Шесть членов организованной преступной группировки (ОПГ) во главе с криминальным авторитетом задержаны в Алматы, сообщили в МВД.
"Шесть членов ОПГ во главе с "Диким Арманом" задержаны во время спецоперации департамента полиции Алматы", - говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, у задержанных изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г планируется разминировать 40 тыс. га территорий – Сулейманов
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2021г обезврежено свыше 41,5 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов – глава ANAMA
Главы МИД Организации тюркских государств 11 января обсудят ситуацию в Казахстане
Банкоматы в регионах Казахстана со стабильной обстановкой обеспечены достаточным количеством наличных - Нацбанк
Агентство «DOST» направит свыше 12,7 млн манатов на строительство центра DOST и центра профподготовки в Бярде
В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19
Госагентство ОМС направит почти 1 млн манатов на закупку вакцин от сезонного гриппа
Таможенники Нахчывана пресекли контрабанду более 47 кг опиума в Германию
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены Премией NETTY-2021
Лица AccessBank: Кёнюль Курбанова, Глава филиала «Бакиханов»: «Такие назначения служат очень хорошей мотивацией для сотрудников»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров