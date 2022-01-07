Шесть членов ОПГ во главе с криминальным авторитетом задержаны в Алматы - МВД

Шесть членов организованной преступной группировки (ОПГ) во главе с криминальным авторитетом задержаны в Алматы, сообщили в МВД.

"Шесть членов ОПГ во главе с "Диким Арманом" задержаны во время спецоперации департамента полиции Алматы", - говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, у задержанных изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.