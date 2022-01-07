Российский военный самолет доставит в Казахстан миротворческое подразделение Таджикистана

Российская военно-транспортная авиация осуществляет переброску в Казахстан миротворческого подразделения Таджикистана, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента ВС Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ вылетел из аэропорта Гиссар Республики Таджикистан в Республику Казахстан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что создана группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и пяти Ан-124, которая круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении, сказали в Минобороны РФ.

Численность миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане - до 2,5 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Численность коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане - до 2500 человек. При необходимости, группировка может быть увеличена", - сказал Зайнетдинов.