Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане - Песков

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора в пятницу не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Нет", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос. О телефонном разговоре Путина и Пашиняна в пятницу сообщила пресс-служба правительства Армении. Пашинян в настоящее время является председателем Совета ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».