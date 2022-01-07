Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане - Песков

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора в пятницу не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев ОДКБ в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.
О телефонном разговоре Путина и Пашиняна в пятницу сообщила пресс-служба правительства Армении.
Пашинян в настоящее время является председателем Совета ОДКБ.
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