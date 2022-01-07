В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 547 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 620 тыс. 49, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 584 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 431.
От COVID-19 вылечились 604 тыс. 537 человек, в том числе 631 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 81 человек.
За сутки медики провели 11 тыс. 139 тестов на коронавирус против 12 тыс. 44 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 922 тыс. 366 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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