В Азербайджане незначительный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 547 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 620 тыс. 49, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 584 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 9 человек (накануне - 13). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 431.

От COVID-19 вылечились 604 тыс. 537 человек, в том числе 631 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 81 человек.

За сутки медики провели 11 тыс. 139 тестов на коронавирус против 12 тыс. 44 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 922 тыс. 366 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде