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СНГ 07.01.2022 17:19

Си Цзиньпин в послании Токаеву заявил, что выступает против цветных революций в Казахстане

Председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву заявил, что выступает против любых попыток внешних сил спровоцировать "цветную революцию" на казахстанской территории, передают в пятницу официальные китайские СМИ.

В своем послании китайский лидер отметил, что Пекин "решительно отвергает любые попытки внешних сил спровоцировать беспорядки и создать "цветные революции".

Также Си Цзиньпин предостерег от попыток испортить отношения между Китаем и Казахстаном.

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Тэги: КИТАЙ, КАЗАХСТАН, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ

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