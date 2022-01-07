Аэропорт Алматы будет закрыт до 9 января

Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января, сообщает казахстанский гостелеканал "Хабар 24". "Аэропорт Алматы будет закрыт до 9 января", - сказал ведущий в эфире телеканала.

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