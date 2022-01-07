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СНГ 07.01.2022 21:30

Подполковника Сил обороны Эстонии осудили за разглашение гостайны

В Эстонии Государственный суд оставил в силе приговор нижестоящих судебных инстанций в отношении бывшего начальника центра здоровья Сил обороны подполковника Олега Новикова, осужденного за разглашение государственной и засекреченной иностранной информации.

Как сообщил в пятницу портал "Дельфи", полиция безопасности обнаружила по месту жительства 51-летнего Новикова в компьютере и носителях информацию с государственной тайной, а также документы НАТО.

Информация носила три уровня закрытости: ограниченная, конфиденциальная и секретная.

В феврале 2020 года Харьюский уездный суд на закрытом заседании приговорил Новикова к двум годам и шести месяцам заключения и трехлетнему испытательному сроку по статье, касающейся разглашения государственной тайны, незаконную передачу или предоставление возможности доступа к ней, а также за предоставление органам власти ложных данных.

В августе прошлого года приговор оставил в силе Таллинский окружной суд, а Государственный суд в декабре 2021 года отказался рассматривать кассационную жалобу осужденного, и, таким образом, приговор окончательно вступил в силу.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПОДПОЛКОВНИК, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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